Visita a Bucarest Gentiloni: serve una soluzione politica in tempi rapidi Il premier: l'Italia non può permettersi restare fuori dal dibattito sul futuro dell'Unione europea

Condividi

"L'Italia non può permettersi di restare fuori della dinamica che disegna il futuro dell'Ue e l'Ue non si può permettere di affrontare il dibattito senza l'Italia", dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in visita a Bucarest, rispondendo a una domanda sullo stallo politico, nel giorno in cui si incontrano Merkel e Macron. "L'attuale governo è impegnato, nessuno ha staccato la spina. Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell'Italia".Serve "certezza del ruolo che l'Italia non può che svolgere in dimensione europea e svolgerà insieme a paesi che hanno visioni comuni come la Romania", sottolinea il presidente del Consiglio al termine di un incontro con il presidente della Repubblica romeno, Klaus Werner Iohannis, al palazzo Cotroceni."Stiamo discutendo in queste settimane, come sull'Iran, sul partenariato di Albania e Macedonia. Lavoriamo sui dossier migratori per arrivare a un punto di equilibrio in cui responsabilità e solidarietà possano stare insieme. Lavoriamo sulle questioni economiche e finanziarie. Dobbiamo affrontare con molto buonsenso tutto il discorso sull'Unione bancaria, il debito e le prospettive di funzionamento dell'Unione monetaria", elenca il presidente del Consiglio, spiegando che il suo esecutivo continua a lavorare sui dossier europei.