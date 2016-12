Lo ipotizza il Daily Telegraph George Michael morto solo, si fa strada ipotesi overdose. Il cantante è stato trovato dal compagno In passato il cantante aveva avuto problemi di droga

Condividi

George Michael sarebbe morto, solo, la mattina di Natale. A trovarlo il compagno Fadi Fawaz, come ha raccontato lui stesso al Daily Telegraph. Il giornale inglese ipotizza anche che la causa del decesso, arresto cardiaco, potrebbe essere stata conseguenza di un'overdose. In passato George Michael aveva avuto problemi di droga e aveva cercato di combattere una dipendenza da eroina e secondo una fonte del quotidiano il cantante sarebbe stato curato in ospedale per overdose.Non si fermano intanto le processioni dei fan per lasciare un fiore, sia davanti alla residenza londinese dell'ex Wham che alla casa di campagna nell'Oxfordshire dove è morto.Il cantante 53enne è morto il giorno di Natale. Finora come causa della morte si era parlato di una insufficienza cardiaca. La aveva affermato che era passato serenamente a miglior vita. Diventato famoso negli anni '80 col duo 'Wham!', Michael ha avuto grande successo come solista vendendo oltre 100 milioni di album nel mondo.