Mistero in rete George Michael "si è ucciso": i tweet del compagno Fadi sono stati poi cancellati, è giallo Non è chiaro se il profilo sia stato hackerato

George Michael si è ucciso il giorno di Natale dopo aver tentato diverse volte in precedenza. È quanto scrive in alcuni tweet il partner del cantante scomparso il 25 dicembre. "Ero in una relazione con George Michael fino a quando l'ho trovato morto a letto. L'unica cosa che voleva era morire. Ha tentato diverse volte di uccidersi e finalmente ci è riuscito", sono i tweet scritti con il nome di Fadi Fawaz che ha trovato il compagno morto. I tweet sono stati poi cancellati e l'account chiuso.Non è chiaro se Fawaz abbia scritto personalmente i tweet né se il suo account sia stato hackerato, anche se il compagno della popstar nei giorni scorsi - ricorda l'Independent - aveva usato il suo profilo twitter per parlare della morte di Michael. In particolare, il 31 dicembre Fadi ha postato l'immagine di un dito medio con la scritta: "Ti odio 2016 dal profondo del mio cuore".