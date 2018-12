George Soros personalità dell'anno 2018 per il Financial Times "Portabandiera della democrazia liberale e di una società aperta"

Il miliardario George Soros, 88 anni, è stato designato "personalità dell'anno 2018" per il Financial Times, che definisce il "padre dell'industria dei fondi speculativi", ma anche il "portabandiera della democrazia liberale e di una società aperta", il quale "utilizza la filantropia per combattere l'autoritarismo, il razzismo e l'intolleranza".Originario dell'Ungheria, Soros è diventato una celebrità nel mondo della finanza per il suo attacco speculativo contro la sterlina nel 1992. Inoltre è diventato il bersaglio dei nazionalisti e dei complottisti che l'accusano di di sostenere l'immigrazione illegale, attraverso le sue azioni umanitarie. In Europa, la sua fondazione è stata costretta lo scorso agosto a trasferire la sua sede da Budapest a Berlino dopo l'adozione da parte del governo di Viktor Orban di una serie di leggi denominate "Stop Soros". Anche Donald Trump lo ha accusato di finanziare i democratici e di appoggiare le manifestazioni negli Usa contro la sua legge anti-immigrazione.