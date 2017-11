Come nel 2016 Germania: 6 arrestati pronti a colpire mercato Natale Media, per Procura di stato facevano parte di una cellula

Un camion contro il mercato (Ap archivio)

Stavano pianificando un attentato al mercato di Natale di Hessen, i 6 rifugiati arrestati stamattina in 4 diverse città della Germania, a quanto riportano diverse testate locali, tra cui la Berliner Morgen Post.I 6 uomini costituirebbero una cellula, secondo il procuratore di Stato, Christian Hartwig.L'attentato era pianificato con armi ed esplosivo, ma l'organizzazione del piano non era ancora conclusa. I sei sarebbero arrivati in Germania con false identità tra la fine del 2014 e il 2015.