MONDO

2018/06/20 12:34

Germania Colonia, per la polizia tedesca tunisino arrestato stava costruendo una bomba biologica alla ricina Non è chiaro quale obiettivo avesse in mente l’uomo arrestato

Parigi, l'attentatore era un 21enne ceceno schedato per radicalizzazione

Parigi, l'attentatore era un 21enne ceceno schedato per radicalizzazione San Pietroburgo, preso l'attentatore del centro commerciale: l'ombra di una setta occultista Condividi In Germania è stato sventato un attacco biologico con una bomba alla ricina, un veleno molto potente, grazie all'arresto avvenuto la settimana scorsa a Colonia di un uomo tunisino.



Lo ha annunciato il capo della polizia giudiziaria tedesca, Holger Muench. "Ci sono stati dei preparativi concreti per commettere questo atto, con una sorta di bomba biologica, e si tratta in Germania di una cosa senza precedenti", ha dichiarato Muench all'emittente pubblica tedesca ARD, spiegando che il sospettato aveva già iniziato a produrre la ricina.



Non è invece chiaro quale obiettivo avesse in mente l’uomo arrestato. “Esistono delle istruzioni su internet, messe in circolazione proprio da organizzazioni islamiste per costruire armi simili” ha dichiarato il capo della polizia tedesca. In Germania è stato sventato un attacco biologico con una bomba alla ricina, un veleno molto potente, grazie all'arresto avvenuto la settimana scorsa a Colonia di un uomo tunisino.Lo ha annunciato il capo della polizia giudiziaria tedesca, Holger Muench. "Ci sono stati dei preparativi concreti per commettere questo atto, con una sorta di bomba biologica, e si tratta in Germania di una cosa senza precedenti", ha dichiarato Muench all'emittente pubblica tedesca ARD, spiegando che il sospettato aveva già iniziato a produrre la ricina.Non è invece chiaro quale obiettivo avesse in mente l’uomo arrestato. “Esistono delle istruzioni su internet, messe in circolazione proprio da organizzazioni islamiste per costruire armi simili” ha dichiarato il capo della polizia tedesca.

Condividi