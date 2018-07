Il governo tedesco in bilico Germania, Csu: "Pronti a compromesso", segnali di distensione della Cdu Intorno alle 17 è prevista una riunione dei gruppi parlamentari Cdu/Csu (annunciata in un primo tempo, poi annullata e poi riannunciata) nel corso della quale dovrebbero incontrarsi Merkel e Seehofer

Ore frenetiche a Berlino per cercare di salvare il governo di Grosse Koalition.Dopo che nella tarda serata il ministro dell'Interno Horst Seehofer ha offerto le sue dimissioni (da ministro degli Interni e come capo della Csu), il primo ministro bavarese Markus Soder (Csu) ha mostrato toni più concilianti: "Siamo pronti al compromesso, come bisogna essere in politica". "Non c'è alternativa al governo con noi". Soder non ha nascosto di esser rimasto egli stesso sorpreso dall'uscita del ministro dell'Interno: "Horst ci ha sorpreso tutti ieri".La fragile coalizione di governo in Germania rischia di sciogliersi sul nodo migranti, dopo che la componente conservatrice ha rigettato le proposte della cancelliera per ridurre il numero di richiedenti asilo. Alle 17 è prevista la riunione congiunta dei gruppi parlamentari Cdu/Csu (annunciata in un primo tempo, poi annullata e poi riannunciata) e nel corso della riunione i due protagonisti del braccio di ferro, il cancelliere Angela Merkel, e Seehofer dovrebbero incontrarsi.La Cdu tedesca vede ancora uno spazio per un compromesso con l'alleato bavarese Csu sulla questione migranti. È quanto si legge sulla dichiarazione rilasciata al termine di un incontro del partito di Angela Merkel, iniziato alle 8.30, come fa sapere la Bild. "Noi auspichiamo un accordo per una procedura comune", fanno sapere dalla Cdu.Il presidente del Bundestag tedesco, Wolfgang Schauble, ha ammonito l'Unione Cdu/Csu, i partiti gemelli democristiani, a cercare un compromesso mettendo fine al braccio di ferro in corso sul respingimento dei migranti alle frontiere. "L'Unione è sull'orlo dell'abisso", ha messo in guardia.Seehofer sta cercando di recuperare voti a destra, in vista delle elezioni regionali in Baviera, a ottobre, in cui rischia di perdere voti a vantaggio della destra estrema di AfD.La Spd vuole avere voce in capitolo in un accordo sulla politica migratoria e chiede un vertice a tre tra i leader dei partiti membri della coalizione di governo. "Qui si sta discutendo del futuro del governo", ha dichiarato la leader Andrea Nahles con riferimento alle tensioni tra Cdu e Csu sulle frontiere nazionali. "La mia pazienza si sta esaurendo", ha aggiunto, sottolineando come il partito socialdemocratico, che appoggia Merkel nello sforzo di contrastare il ricorso a misure unilaterali al confine, non si atterrà ad un'intesa di compromesso che preveda il respingimento di parte dei migranti.