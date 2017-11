MONDO

Dopo il voto I liberali abbandonano il tavolo, naufraga la coalizione di governo. E Merkel va dal Presidente A pochi minuti dalla mezzanotte Lindner fa saltare il tavolo delle trattative per costruire un ''governo stabile'' in Germania. La fuga in avanti di Lindner lascia pero' tutti sorpresi. ''Io credo che si sarebbe potuto trovare il filo per arrivare a una soluzione. E mi dispiace che non si sia arrivati a un accordo", ha scandito Angela Merkel un'ora dopo. Si allunga l'ombra delle elezioni anticipate

Elezioni in Germania, per Merkel il rebus governo: "Sulla coalizione resto ottimista"

Elezioni in Germania, per Merkel il rebus governo: "Sulla coalizione resto ottimista" Stampa tedesca: il rebus della coalizione Giamaica Si involve e si avvicina al momento di rottura lo stallo che ha fatto seguito alle elezioni di settembre in Germania. La Cancelliera Angela Merkel informerà il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sul fallimento dei colloqui in vista della formazione del nuovo governo.



Il no dei liberali

Ieri il leader del partito liberale (FDP), Christian Lindner ha abbandonato il tavolo della trattativa con Cdu, Csu e Verdi. "Purtroppo non abbiamo potuto completare i colloqui esplorativi. Informerò il Presidente e vedremo cosa succede"ha detto Merkel stigmatizzando l'atteggiamento del FDP e sottolineando come l'immigrazione sia stata centrale nei negoziati politici.



La Cancelliera ha inoltre ribadito l'unità della CDU e della CSU in questo passaggio definito "difficile" e l'intenzione di continuare a guidare il Paese. I negoziati di coalizione sono iniziati il 18 ottobre e si pensava che potessero terminare il 16 novembre dopo le elezioni del 24 settembre.



