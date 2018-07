Crisi di governo scongiurata Germania, Merkel: raggiunto un buon compromesso sui migranti La cancelliera e il ministro dell'Interno Seehofer sarebbero d'accordo sull'istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette "zone di transito" in Germania

"Abbiamo trovato un buon compromesso" sui migranti. Così Angela Merkel a Berlino in uno statement. al termine di un difficile incontro nel quale era in gioco anche la tenuta dell'esecutivo di Grosse Koalition.. Una soluzione "per salvaguardare lo spirito europeo" e "mettere ordine" sui movimenti secondari, ha aggiunto la cancelliera. L'accordo con Horst Seehofer riguarda l'istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette "zone di transito" in Germania, per risolvere il nodo dei migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Lo scrivono i media tedeschi, anticipando quello che sarebbe un punto decisivo dell'intesa raggiunta fra Merkel e il ministro dell'Interno.Nella tarda serata di ieri, Seehofer aveva offerto le sue dimissioni (da ministro degli Interni e come capo della Csu), anche se il primo ministro bavarese Markus Soder (Csu) aveva mostrato toni più concilianti: "Siamo pronti al compromesso, come bisogna essere in politica". "Non c'è alternativa al governo con noi" aveva detto non nascondendo sorpresa per l'uscita del ministro dell'Interno: "Horst ci ha sorpreso tutti ieri".La fragile coalizione di governo in Germania ha rischiato di sciogliersi sul nodo migranti, dopo che la componente conservatrice ha rigettato le proposte della cancelliera per ridurre il numero di richiedenti asilo.