Flensburg Germania, ferisce in treno due agenti a coltellate. Ucciso L'aggressore è stato freddato da uno dei due poliziotti che aveva ferito

Condividi

Attacco a coltellate su un treno Intercity a Flensburg, in Germania. Due i feriti, un uomo e una donna, entrambi agenti. L'aggressore, riferisce la Bild, è morto centrato da un colpo di pistola sparato dal poliziotto che ha reagito.Il portavoce della polizia di Flensburg conferma l'intervento delle forze dell'ordine in seguito all'attacco con il coltello. Secondo la ricostruzione fornita dal tabloid, l'aggressione sarebbe scoppiata per una lite nel vagone numero 10 dell'Intercity che viaggiava verso Flensburg, nel nord della Germania. All'intervento della polizia l'aggressore avrebbe reagito attaccando e ferendo una poliziotta, a quel punto il collega, anche lui ferito, ha reagito sparando a lo ha ucciso.L'area della stazione ferroviaria è stata isolata. Il movente dell'aggressione è ancora ignoto.