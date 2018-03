Nuova edizione della Grosse Koalition Germania, Angela Merkel incassa la fiducia del Bundestag Dopo sei mesi di stallo, via libera al quarto mandato per la Cancelliera

Angela Merkel ha incassato la fiducia del Bundestag, che l'ha rieletta alla guida del paese. Si può aprire così il quarto mandato della Cancelliera. Merkel guiderà una nuova edizione della Grosse Koalition fra unione (Cdu-Csu) e Spd. Per raggiungere la cosiddetta maggioranza erano necessari 355 voti. Merkel ne ha ottenuti 364.Subito dopo ha accettato la votazione, rispondendo alla domanda del presidente del Bundestag "sì la accetto", secondo il protocollo della seduta. Merkel ha ottenuto 9 voti più della 'maggioranza del cancelliere necessaria', ma alla sua rielezione sono mancati numerosi voti della coalizione di maggioranza, che ne aveva 399 a disposizione.La Cancelliera ottenne 397 voti il 22 novembre 2005, 323 il 28 ottobre 2009, 462 il 17 dicembre 2013.Ora Merkel si reca a Palazzo Bellevue per la nomina a Cancelliera da parte del presidente federale Frank-Walter Steinmeier. Quindi è previsto il ritorno al Bundestag per prestare giuramento, alle 12. Successivamente, sarà il turno dei ministri. Dalle 17, Merkel si riunirà con il suo nuovo governo, in cui l'Spd ha vari ministeri tra cui quelli chiave di Finanze ed Esteri.Nei prossimi giorni la Cancelliera andrà poi a Parigi per discutere i piani di riforma dell'Unione europea, in vista del vertice del 22 e 23 marzo.