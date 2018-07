Il braccio di ferro tra Angela Merkel e Horst Seehofer Germania, governo in bilico sui migranti: ecco i 3 possibili scenari

Sono tre i diversi scenari possibili che circolano sulla stampa tedesca sul futuro della crisi di governo tra Csu e Cdu in Germania.

Nessun accordo Csu-Cdu

Il primo prevede che non si raggiunga un accordo tra i due partiti alleati: in quel caso il ministro cristiano sociale Horst Seehofer potrebbe rimanere dell'idea di rimettere il mandato e venire sostituito da un altro esponente della Csu, ad esempio dal capogruppo al Bundestag, Alexander Dobrindt.



Elezioni o alleanza con i Verdi

Un secondo scenario, più pessimistico, prevede invece la scissione della storica alleanza da parte della Csu e una deflagrazione della crisi di governo. In quel caso la cancelliera Angela Merkel avrebbe due possibilità: o andare a elezioni subito oppure cercare di avere i voti dei Verdi per sostituire, temporaneamente, quelli della Csu.



Compromesso con Seehofer sui respingimenti

Un terzo scenario possibile, infine, immagina un compromesso dell'ultimo momento e una concessione di Merkel ad alcune richieste di Seehofer. Per esempio, sul punto del respingimento dei migranti registrati in Paesi terzi, ora sarebbe possibile raggiungere un compromesso con il ministro degli interni, alla luce degli accordi bilaterali presi dalla cancelliera con i capi di governo di Spagna e Grecia all'ultimo vertice di Bruxelles della scorsa settimana.