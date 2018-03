Il referendum Germania, il popolo della SPD decide se ci sarà ancora una Grosse Koalition guidata da Angela Merkel Lo spoglio in corso per tutta la notte: alle 9 i tedeschi sapranno se, oltre cinque mesi dopo le elezioni, ci sara' un governo Cdu/Csu-Spd o se, in caso di esito negativo, si aprira' una fase di incertezza. E a Bruxelles e nei Paesi dell'Unione cresce l'ansia delle cancellerie

Una notte febbrile in Germania e in Europa. Mentre l'Italia si prepara a votare a Berlino si decide il destino di Angela Merkel e del suo governo di coalizione. Notte di attesa per sapere se Berlino continuera' ad essere un faro di stabilita' in Europa. E' durato tutta la notte, alla Willy Brandt Haus, lo spoglio delle schede attraverso le quali i membri dell'Spd decideranno il futuro politico del paese.Alle 9 i tedeschi sapranno se, oltre cinque mesi dopo le elezioni, ci sara' un governo Cdu/Csu-Spd o se, in caso di esito negativo, si aprira' una fase di incertezza dagli esiti non chiari: un nuovo voto - che potrebbe penalizzare ulteriormente i grandi partiti favorendo i populisti dell'estrema destra - o un governo di minoranza, finora escluso dalla cancelliera anche perche' troppo debole e precario per un paese come la Germania.Una consultazione che costa 1,5 milioni di euro, con 463.723 aventi diritto al voto. La partecipazione alla consultazione e' stata "molto molto forte", ha detto il commissario del partito Olaf Scholz, designato ministro delle finanze e vicecancelliere di un prossimo eventuale governo con Angela Merkel.Lo spoglio viene' effettuato da 120 membri del partito, al lavoro per tutta la notte al ritmo di 20 mila lettere all'ora.Da un voto analogo nel 2013 emerse un 75% di consensi all'alleanza con l'unione Cdu-Csu di Merkel. ma stavolta la partita e' piu' complessa: al congresso straordinario di Bonn,, i delegati dell'Spd si sono divisi, e il 46% ha votato contro la Grosse koalition.Ma dopo settimane traumatiche hanno visto tra l'altro la sorprendente uscita di scena di Martin Schulz, e il calo di popolarita' del partito precipitato al 18% nei consensi, i vertici dell'Spd sono ottimisti. "Sono convinto che il contratto di coalizione otterra' la maggioranza. non ho alcun dubbio in proposito", aveva detto nei giorni scorsi Sigmar Gabriel, il ministro degli esteri uscente, di cui e' ancora del tutto incerta la conferma.In caso di approvazione del contratto di coalizione, le tappe sono gia' stabilite. Il 12 marzo i socialdemocratici dovranno rendere noti i propri ministri e due giorni dopo Angela Merkel potrebbe essere rieletta cancelliera e formare ufficialmente il nuovo esecutivo, gia' noto come Merkel IV. In caso invece di vittoria dei 'no' alla groko, la cancelliera potrebbe contare solo sui 246 voti della Cdu/Csu, contro i 355 necessari per la formazione di un governo di maggioranza.E, dopo due passaggi parlamentari, la maggioranza relativa sarebbe sufficiente per la sua rielezione. In ogni caso, entro una settimana, il presidente della repubblica Frank-Walter Steinmeier dovrebbe decidere se dare l'ok al governo di minoranza o dare il via a un nuovo processo elettorale. Uno scenario difficile per la Germania visto, se possibile, con ancor piu' preoccupazione a Bruxelles.