2018/10/15 16:08

Paura in Germania Germania, polizia libera la donna in ostaggio: arrestato il sequestratore Momenti di panico presso la stazione ferroviaria centrale di Colonia, nel nord della Germania. Una donna è stata presa in ostaggio in una farmacia: liberata da un blitz della polizia, sequestratore arrestato

Condividi Dopo ore di angoscia è stata liberata la donna che veniva tenuta in ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia. La polizia è intervenuta liberando la donna, e arrestando il sequestratore. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo è ferito gravemente; ferita anche la donna, ma in modo lieve.



A quanto affermato sempre dalle forze dell'ordine, l'uomo - probabilmente armato - è stato messo "sotto controllo", anche se l'operazione delle forze speciali sarebbe ancora in corso. La popolazione è ancora invitata ad "evitare" l'area intorno a Breslauer Platz e alla stazione della città renana, che peraltro è stata completamente blindata. Secondo alcune testimonianze raccolte da alcuni media locali, si sarebbero sentite due contenute esplosioni.



Momenti di panico dunque nella zona della stazione dopo che era circolata la notizia di una sparatoria e di alcuni ostaggi sequestrati. La polizia, dopo aver circondato l'area, è stata a lungo in contatto con il sequestratore, fino al blitz con cui è stata poi liberata la donna



Le forze dell'ordine avevano lanciato su Twitter un appello ai cittadini "di evitare la zona della stazione ferroviaria". Tutta l'area intorno alla stazione è stata chiusa dalle forze di polizia. Molti binari sono stati chiusi eannullate le partenze dei treni. Sul posto anche i vigili del fuoco.



Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 ottobre 2018

