Serie A, posticipo sesta giornata Pirotecnico 3-2 del Parma sul Torino: decide Inglese all'88' Gara dalle mille emozioni al Tardini: segna Kulusevski, pari granata con Ansaldi, Gervinho sbaglia un rigore e Belotti, sempre dal dischetto, fa 1-2. Cornelius impatta a fine primo tempo, l'ex Chievo segna il gol partita nel finale. Espulsi Bremer e il tecnico Mazzarri

Tuoni e saette al ‘Tardini’ per un combattutissimo 3-2 del Parma sul Torino nel posticipo della sesta giornata. Con questo successo, gli emiliani si staccano dalle zone basse agganciando proprio i granata a quota 9 punti.Quello che va in scena non è un primo tempo ‘noioso’. Le montagne russe iniziano dopo nemmeno due minuti: i ducali rubano palla a centrocampo e innescano Gervinho sulla fascia, assist al centro per l’accorrente Kulusevski (schierato titolare al posto di Inglese) che in scivolata la spinge in rete. Dura poco il vantaggio dei padroni di casa (12’): cross dalla sinistra di Verdi per Ansaldi che stacca indisturbato e insacca con un preciso colpo di testa in diagonale. Lo stesso Verdi ci prova da posizione defilata (Sepe coi pugni in angolo), poi al 31’ episodio ‘pesante’ che spezza nuovamente gli equilibri del match. Sul tiro di Kulusevski, Bremer (già ammonito) si oppone col gomito: La Penna viene richiamato dal Var, concede il rigore ed espelle il difensore brasiliano. Dal dischetto si presenta Gervinho che però si fa intuire la conclusione da un reattivo Sirigu.Dal possibile 2-1, e con un uomo in più, il Parma si ritrova invece sotto 1-2. Altro Var per l’arbitro La Penna, per un colpo alla nuca di Laurini su Belotti: il penalty stavolta è per il Toro ed a calciare va proprio il ‘Gallo’, che trasforma di potenza spiazzando Sepe (43’). Le mille emozioni dei primi 45’ sembrano finire qui ma nel recupero (48’), servito da un attivissimo Kulusevski, ecco la botta mancina di Cornelius sotto la traversa che regala il pareggio ai gialloblù.Tre palle-gol in serie per il Parma in avvio ripresa: un grande Sirigu evita il peggio su su Pezzella (49’), vola sul destro incrociato di Gervinho (50’), poi viene salvato dalla traversa sulla capocciata di Hernani (51’). Calano i ritmi e le emozioni, ma il Toro tiene bene malgrado l’inferiorità numerica e al 72’ è Sepe a mettere una pezza decisiva sul tentativo ravvicinato del granata Izzo. L’aria ‘sa’ di pareggio, ma ecco l’ennesimo (e ultimo) colpo di scena: Gervinho sfonda sulla destra e mette in mezzo, Izzo respinge male (il pallone resta lì) e per il neo entrato Inglese è un gioco da ragazzi firmare il 3-2 finale. Al 93’ espulso il tecnico degli ospiti Mazzarri.