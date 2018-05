Hakone Giappone, l'hotel ti dà il gatto assieme alla stanza

Condividi

Nel villaggio giapponese di Hakone è stato inaugurato un albergo dove gli ospiti possono affittare una stanza con un gatto. I clienti sono persone che per vari motivi non possono tenere un gatto a casa propria, ma sono entusiasmati dalla possibilità di aver la sua compagnia anche per poco tempo.Nell'hotel di Makikat Yugawara vivono 16 gatti. Agli ospiti si offre la possibilità di sceglierne uno e, dopo aver pagato l’affitto della stanza con felino, portarlo nella propria camera. Per prevenire la fuga dei gatti ogni stanza è dotata di doppia porta. Volendo, si può offrire al micio anche la cena, a base di cibo per i gatti.