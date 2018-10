Rimedi naturali In Giappone vanno a ruba le lezioni di pianto Secondo gli esperti sarebbe il modo migliore per combattere lo stress e per salvaguardare la salute mentale. Parola di Namida Sensei

Condividi

Sempre più scuole e aziende nel Paese del Sol Levante invitano gli scolari e dipendenti a piangere per superare lo stress e migliorare la propria salute mentale. Secondo gli esperti locali, le lacrime di gioia o di tristezza aiutano a scaricare la tensione e a far rilassare il sistema nervoso.“Il pianto è un sistema d’autodifesa dallo stress costante”, - afferma il professore Junko Umihara della università medica giapponese Nippon Medical School.In Giappone, Hidefumi Yoshida, ex professore del liceo, che si definisce “namida sensei” (“professore del pianto”) da oltre 5 anni dà lezioni del pianto nelle scuole e nelle aziende del Paese, insegnando agli alunni “i benefici del pianto”. Secondo il “professore del pianto”, versare le lacrime porta più benefici nel togliere lo stress rispetto al sonno o alle risate.Il Giappone ha già introdotto sin dal 2015 il programma obbligatorio per il controllo dello stress per le aziende con 50 o più dipendenti.Da allora le lezioni di Hidefumi Yoshida vanno a ruba e soltanto negli ultimi due anni è stato ingaggiato da oltre 100 società. Ma come si fa a provocare il pianto? Molto semplice: guardare film strappalacrime, ascoltare musica sentimentale o leggere libri passionali. Il "professore del pianto” non ha dubbi: se piangi una volta la settimana, avrai una vita serena priva di stress.