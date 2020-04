La pandemia nel mondo Giappone verso lo stato di emergenza. Quasi 70mila morti nel mondo Negli Stati Uniti altre 1.200 persone sono morte nelle ultime 24 ore e il paese registra un totale di quasi quattrocentomila casi di infezione e 9.633 decessi complessivi.

Sono quasi settantamila le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa del nuovo coronavirus. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che parla di 69.498 vittime per il Covid-19. Sono invece più di un milione, ovvero 1.275.542, le persone contagiate. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di casi, l'Italia quello con il numero più alto di vittime. Per quanto riguarda le guarigioni, sono 262.985 le persone guarite dal Covid-19.Il governo del Giappone sembra ormai prossimo a dichiarare lo stato di emergenza nel Paese, che potrebbe entrare in vigore da domani. Secondo Japan Times, lo stato di emergenza dotrebbe durare sei mesi e riguardare le prefetture di Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka e Hyogo La legge varata a marzo proprio sulla crisi scatenata dal nuovo coronavirus prevede che lo stato di emergenza sia dichiarato quando l'epidemia rappresenti "un grave pericolo" per la vita e la sua rapida diffusione rischi di avere un pesante impatto sull'economia. Il premier Shinzo Abe dovrebbe conferire ai governatori un'autorità legale più forte per sollecitare le persone a rimanere a casa e le imprese a chiudere, puntando pero' sul tradizionale rispetto dei giapponesi per l'autorità. Abe è da giorni sotto pressione, perchè i casi di contagio stanno crescendo a Tokyo e in altre zone ma finora ha resistito per il timore di dare un duro colpo a un'economia già in grande sofferenza.E' salito a 337.637 casi e 9.647 decessi il bilancio dell'epidemia di Covid-19 negli Usa, secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University. Oltre 3mila i morti registrati a New York City. Nei prossimi giorni ci sarà il picco dell'epidemia di coronavirus negli Usa, secondo Trump. Il presidente Usa insiste sull'uso del farmaco antimalaria, che sarà somministrato a 3 mila pazienti di Detroit. Almeno 22 i morti tra i dipendenti della metro di New York.Questa settimana sarà "la più dura e la più triste". Lo ha detto a Fox News il direttore del servizio sanitario pubblico Usa, Jerome Adams, riferendosi alla situazione nel Paese alle prese con l'epidemia di coronavirus. Sarà un "Pearl Harbor moment" o come l'11 settembre", ha avvertito. Ma, ha aggiunto, "voglio che gli americani capiscano che per quanto sia dura questa settimana, c'è una luce alla fine del tunnel".