Gilet gialli devastano Parigi, M5S: "Condanniamo violenze e saccheggi"

Gli europarlamentari M5s condannano le violenze a Parigi. In una nota congiunta i parlamentari europei 5 stelle affermano: "Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con la polizia, la violenza e i saccheggi nelle strade di Parigi. In Italia, così come in tutta Europa, il cambiamento richiesto a gran voce dalla maggioranza dei cittadini non può che passare attraverso gli strumenti e i canali pacifici della democrazia. La nostra solidarietà va ai feriti e a tutti i cittadini vittime di queste azioni indifendibili".La presa di posizione dopo che, da diversi esponenti politici era arrivato l'invito a prendere le distanze da quanto sta accadendo a Parigi."Gli amici di Di Maio, con i loro gilet gialli, stanno saccheggiando e devastando Parigi. Com'era quel detto? 'Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei'....", aveva scritto su Twitter Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera."Che cosa ne pensa il vicepremier Luigi Di Maio dei disordini e delle violenze di piazza di oggi a Parigi? Che cosa aspetta il governo italiano ad esprimere solidarietà alle autorita' francesi? I gilet gialli sono ancora alleati del M5S alle prossime Europee?", aveva twittato il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.