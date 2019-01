"Manifesteremo tutti i sabati" Francia, ottavo sabato di proteste dei gilet gialli. Scontri a Parigi ​La polizia francese ha fatto ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere la folla dei 'gilet gialli' che si era radunata verso le 14 davanti al Municipio di Parigi. Scontri anche a Montpellier, nel sud-ovest del Paese, dove un manifestante è rimasto ferito. Lo scrive il quotidiano Le Parisien.

Dopo aver manifestato in un clima di calma sugli Champs-Elysées di Parigi questa mattina, i Gilet gialli si sono scontrati con le forze dell'ordine vicino all'Hotel de Ville. Lo riferiscono i media francesi, durante la giornata che i dimostranti antigovernativi hanno chiamato 'Atto VIII', ottava giornata di protesta in varie città francesi. Sulle rive della Senna, i manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e ricevuto rinforzi. I Gilet gialli si sono radunati sugli Champs-Elysées in mattinata, un secondo corteo era atteso davanti al municipio alle 14, per dirigersi verso l'Assemblea nazionale. Il percorso è stato dichiarato alla prefettura di Parigi.Gli agenti hanno usato i lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul ponte pedonale sulla Senna 'Leopold Sedar Senghor' nei pressi dell'Assemblea Nazionale."Manifesteremo qui tutti i sabati, continueremo per tutto il 2019", ha detto al megafono Sophie, una dei manifestanti di questo gruppo, secondo i media francesi. "Faremo sì che i cittadini si riprendano il potere. Vogliamo degli stati generali organizzati dal popolo per il popolo". Altri gridavano "dimissioni di Macron", mentre accendevano fumogeni e bloccavano il traffico.I gilet gialli sono scesi in piazza in diverse città francesi. Alcuni si sono radunati presso l'aeroporto di Beauvais, dove sono stati bloccati dalla polizia, ma senza scontri, e al porto di Ille-et-Vilaine a Saint Malo.Blocchi stradali o ferroviari anche a Avignone, Marsiglia, Sedan (Ardenne) e in altre località. Finora non si segnalano incidenti di rilievo.