La donna è esponente dell'ala moderata del movimento Gilet gialli: ex portavoce Jacline Mouraud annuncia partito politico Secondo fonti di stampa il partito si chiamerà 'Les Emergents'. Di Maio: M5S pronto a sostenervi. E propone piattaforma Rousseau per l'organizzazione

In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini, tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte dalle piazze francesi è uno: “fateci partecipare!”. https://t.co/cBJvUwEk5s — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 7 gennaio 2019

Jacline Mouraud, ex portavoce dei Gilets Gialli, tra i rappresentanti dell'ala moderata del movimento minacciata di morte dalla frangia più radicale, annuncia di lavorare alla creazione del proprio partito politico: è quanto rivela France Info.Obiettivo del partito battezzato 'Les Emergents', gli 'Emergenti', è una grande riforma fiscale e il "ritorno del sociale" nell'agenda politica.Christophe Dettinger, l'ex campione di Francia dei massimi-leggeri, ripreso in un video mentre sabato pomeriggio - durante la manifestazione dei gilet gialli - si accanisce contro due poliziotti a Parigi, si è costituito e dè stato posto in stato di fermo. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, con un tweet.A sostegno del movimento francese, nella sua parte più moderata, arriva il Movimento Cinque Stelle ."Gilet gialli, non mollate!". Luigi Di Maio 'chiama' il movimento francese e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre citta' francesi"."Il Movimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno", assicura. "Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico", dunque, rilancia il capo politico M5s "possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau, per esempio, 'Call to action' per organizzare gli eventi sul territorio o il sistema di voto per definire il programma elettorale e scegliere i candidati da presentare alle elezioni. E' un sistema pensato per un movimento orizzontale e spontaneo come il vostro e saremmo felici se voleste utilizzarlo", dice ancora Di Maio.