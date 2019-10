Ha circa 30 anni e vive in Germania Ginevra. Un uomo curdo si dà fuoco davanti alla sede Unhcr di Ginevra I soccorsi lo hanno trasferito in elicottero al Chuv di Losanna

Un curdo siriano si è immolato davanti alla sede Onu di Ginevra, in Svizzera.L'uomo, rivela il quotidiano '20 Minutes', è nato nel 1998 ed è domiciliato in Germania. Dopo aver raggiunto il cortile della sede dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati si è cosparso di benzina prima di darsi fuoco.I soccorritori intervenuti sul posto sono riusciti a mantenerlo in vita. I residenti hanno sentito delle urla intorno alle 7.40 e molti hanno assistito alla scena.La polizia ha reso noto che diverse persone sono in stato di shock.L'uomo è stato trasferito in elicottero ed è stato ricoverato in elicottero al Chuv di Losanna specializzato in grandi ustionati.