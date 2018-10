Zaia: governo si ravveda Giochi 2016. Appendino: continuo battaglia. Di Maio: ha deciso Malagò. Ora Coni paghi spese. "In 24 ore - ricorda la prima cittadina- ci è stato chiesto di dare la disponibilità a un modello a tre, e Torino l'ha fatto per correttezza perché è giusto vedere le carte. Si era parlato di una analisi costi-benefici e non si è fatta, non si capisce chi mette le risorse e mi chiedo come si possa fare un evento olimpico senza risorse".

Non si placano le polemiche dopo l'ufficializzazione da parte del Coni della candidatura di Milano-Cortina per l'Italia ai Giochi del 2026. Questa mattina, anche il vicepremier Luigi Di Maio - prendendo parte a una trasmissione radiofonica - è tornato infatti sull'argomento, sottolineando che le Olimpiadi "si potevamo fare in una sola città e avremmo anche aiutato. Ma decide il Coni, Malagò ha deciso che si dovessero fare a tre. Quando si fa così io sono un po' scettico"."Io non credo nella sostenibilità di questo progetto. Non siamo per negare ma se le devono pagare loro - ha aggiunto il vice premier - Se invece il Coni partoriva una sola città l'idea era sostenibile. Magari da fare dove c'erano già gli impianti"."Chi ha scelto di candidare Milano e Cortina si deve prendere la responsabilità nei confronti del Paese e spiegare perché ha scelto una candidatura che non ha gli impianti, che richiede investimenti nelle infrastrutture e richiede di cementificare". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a Radio Anch'io."In 24 ore - ricorda la prima cittadina- ci è stato chiesto di dare la disponibilità a un modello a tre, e Torino l'ha fatto per correttezza perché è giusto vedere le carte. Si era parlato di una analisi costi-benefici e non si è fatta, non si capisce chi mette le risorse e mi chiedo come si possa fare un evento olimpico senza risorse. Si è spinto Milano-Cortina e il dossier non esiste. Noi qui le Olimpiadi le abbiamo fatte e per correttezza nei confronti della propria cittadinanza le cose bisogna farle bene.Oggi ci sono talmente tanti elementi di incertezza, in un modello diffuso che crea anche problemi gestionali. Le Olimpiadi, se fatte bene sono una opportunità di sviluppo, non credo si debbano fare su un modello poco sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Lei immagina - conclude - un'area olimpica che va da Torino a Cortina? Come gestisci gli atleti, come la sicurezza?"."I privati hanno fatto sapere che sono pronti a mettersi in gioco. Noi ci auguriamo che anche il governo si ravveda". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervistato da La Stampa, a proposito della decisione di Palazzo Chigi di appoggiare la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei giochi olimpici invernali del 2026 ma di non volerli finanziare."Stiamo parlando di una candidatura che ha un valore internazionale che porterebbe promozione non della singola Cortina o del Veneto o di Milano o della Lombardia, ma del Paese a livello internazionale con una visibilità unica. Pertanto spero che si trovi soluzione anche per il governo visto e considerato che pensare di non finanziare una manifestazione come questa vorrebbe dire porre la parola fine su tutto il resto", ha aggiunto.