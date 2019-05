Tensione nel governo Giorgetti: non accuso nessuno ma così è difficile andare avanti Il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio: non attacco Conte, ma l'esecutivo ha senso se fa le cose. Passo indietro? Sono pronto in ogni momento

"La mia riflessione a voce alta è che se un governo è del cambiamento, deve fare il cambiamento, deve evitare di vivere in stallo, fare le cose, non non farle. Una riflessione alla luce di settimane in cui mi sembra evidente che il governo abbia fatto fatica a produrre. Non accuso nessuno, nemmeno il presidente del Consiglio. Dico solo che così non si può andare avanti, si può andare avanti se dopo la campagna elettorale si ricomincia a lavorare". Lo afferma Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente della Lega, incontrando la stampa estera. "Credo che negli ultimi mesi il governo abbia avuto qualche problema a produrre risultati", ha aggiunto Giorgetti. "L'affiatamento va ritrovato, sennò non si va avanti"."Il presidente del Consiglio è espressione del M5S e deve avere un ruolo politico; per definizione è di parte, il presidente della Repubblica deve essere super partes. In non lo ho accusato, mi sembra una cosa naturale", precisa. "Da tempo i due leader, Conte e Salvini, nemmeno si parlavano. Poi finalmente si sono incontrati al Consiglio dei ministri, e chissà che si trovi una soluzione..."Se servisse a rilanciare il governo lei sarebbe disponibile a fare un passo indietro? "Io sono dispostissimo a farlo in ogni momento, nel momento in cui me lo chiedono o se non mi ritengo utile nella posizione che ricopro", risponde il sottosegretario, parlando ovviamente "a titolo personale".Oggi ci sarà il Consiglio dei ministri? "Oggi credo di no. Non mi risulta sia stato ancora convocato. Credo che prima debbano essere esperiti alcuni passaggi procedurali significativi", risponde Giorgetti."Se prendiamo il 30% offro champagne a tutti...", dice poi il sottosegretario. "Siamo durante il Ramadan", ha replicato la presidente della stampa estera, turca. "Vuol dire - conclude Giorgetti - che aspetteremo la fine del Ramadan".