Calcio Giorgio Chiellini si infortuna durante l'allenamento: lesione del crociato anteriore destro Al posto del capitano azzurro e della Juventus Mancini ha convocato in Nazionale il difensore della Lazio Acerbi. Contro il Napoli nella Juve esordio per De Ligt

Condividi

Grave perdita per la Juventus che non potrà di nuovo disporre di Giorgio Chiellini per diverso tempo. Il difensore livornese ha riportato la distorsione del ginocchio destro nel corso dell'allenamento e gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore che rendera' necessario nei prossimi giorni un intervento chirurgico.L'assenza è di quelle pesantissime e, contro il Napoli, potrebbe così fare il suo esordio in Serie A l'olandese De Ligt.Si tratta dell'ennesimo infortunio, il 30esimo per la precisione, del giocatore toscano che nella sua lunga militanza juventina aveva accusato soprattutto problemi muscolari fatta eccezione per un paio di infortuni al legamento collaterale dello stesso ginocchio, rispettivamente nelle stagioni 2012/2013 e 2015/2016. Sempre nella stagione 2012/2013 il ko piu' lungo che lo costrinse 63 giorni fuori dal campo, dal 20 dicembre al 21 febbraio, per un problema muscolare ad un polpaccio.Il grave infortunio di Chiellini, costringe il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, a rivedere la lista dei convocati per le gare con Armenia e Finlandia. Al posto del capitano azzurro e della Juventus, Mancini ha convocato il difensore della Lazio, Francesco Acerbi.