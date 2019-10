Folla ai funerali Milano, l'ultimo saluto a Giorgio Squinzi Tra i suoi motti: "Mai smettere di pedalare" e "Famiglia povera, azienda ricca"

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Funerali solenni per Giorgio Squinzi, nel pomeriggio, nel Duomo di Milano gremito di persone.Per l'ultimo saluto all'ex presidente di Confindustria, patron della squadra di ciclismo della Mapei, del club di calcio del Sassuolo ed amministratore unico della Mapei scomparso all'età di 76 anni, il 2 ottobre scorso, dopo lunga malattia, erano presenti oltre alla consorte Adriana ed ai due figli Marco e Veronica molti volti noti del mondo dell'imprenditoria, della politica, dello sport visibilmente commossi.Giorgio Squinzi ha guidato la, l'azienda chimica fondata dal padre Rodolfo nel 1937 e diventata leader mondiale nella produzione di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l'edilizia, con il motto "" avendo alle dipendenza oltre 10mila lavoratori, di cui il 94% a tempo indeterminato, tra la capogruppo e le 89 consociate.Tra i presenti anche Romano Prodi, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia con Emma Marcegaglia, ex numero uno dell'associazione degli industriali, Fedele Confalonieri e la 'sua' squadra del Sassuolo. Nella cattedrale tanti gonfaloni di Comuni, di Lombardia e Emilia Romagna e delle squadre di calcio di serie A e B.Il rito è stato celebrato da monsignor Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare di Milano mentre l'omelia è stata pronunciata dall'Arciprete del Duomo di Milano, Gianantonio Borgonovo che ha ricordato i mandati di Giorgio Squinzi nel Cda della Veneranda Fabbrica del Duomo. Nella chiesa è stato presente anche Don Antonio Mazzi.L'editore ed imprenditore Urbano Cairo ha voluto ricordare Squinzi dicendo: "E' stato un grande imprenditore, una grandissima persona di sport che ha fatto bene nel calcio, nel ciclismo. Faceva le cose e le faceva bene. Uno dei suo motti era '' - ha proseguito il presidente del Torino - Era una persona che non sottraeva risorse all'azienda, anzi reinvestiva".Tra le tante partecipazioni del mondo del calcio c'è stata anche la delegazione della Fiorentina. La rappresentanza del club gigliato è stata composta dal direttore generale e club manager Giancarlo Antognoni e dal calciatore Kevin Prince Boateng, lo scorso anno al Sassuolo.