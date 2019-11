Civitella Alfedena Giorgio Tirabassi ricoverato ad Avezzano, malore durante evento,operato d'urgenza

L'attoreè stato colpito da un infarto mentre si trovava alla presentazione del film Il grande salto a Civitella Alfedena (L'Aquila).In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi all'ospedale di Avezzano.L'attore è stato operato d'urgenza e ora non è in pericolo di vita. Dopo un primo intervento del personale medico di Civitella Alfedena (borgo di 280 abitanti in provincia dell'Aquila, a 1.100 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo) l'attore (volto della fiction 'Distretto di Polizia') è stato trasferito d'urgenza all'ospedale d Avezzano (L'Aquila), per essere sottoposto a un'angioplastica. Secondo fonti mediche, le condizioni di Tirabassi sono stazionarie.