Giornata di transizione, le Borse attendono Trump

di Riccardo Venchiarutti Giornata interlocutoria sui mercati finanziari che attendono l’insediamento di Trump venerdì e le successive prime mosse di politica economica per prendere una direzione precisa.A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso a +0,32%, Londra a più 0,38%, Parigi ha ceduto lo 0,13%, Francoforte guadagnato lo 0,51%. Poco mossa Wall Street.Sul listino milanese perdite larghe per Buzzi Unicem –3,01%, al contrario sale Tenaris +2,74% e Ferragamo +2,61%.Sul mercato valutario, si è arrestato il calo del dollaro che era sceso ieri ai minimi da un mese dopo le parole del presidente eletto Trump sulla valuta considerata "troppo forte". In serata scambia a 1,0684 con l’euro.In leggera risalita lo spread a 160 punti base.