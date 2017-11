Giornata mista, ma prevale la debolezza

Condividi

di Paolo Gila Una seduta di passione per le borse che chiudono in calo ma con un sensibile recupero rispetto alla perdita che si è registrata a metà seduta (con Milano in flessione dell’1 e mezzo per cento).L’avvio debole di Wall Street con il Dow Jones in calo di tre quarti di punto ha confermato il quadro, ma quando i mercati statunitensi si sono riportati verso la parità (senza peraltro mai raggiungerla, almeno fino alle 17 e 30) i listini europei si sono spinti all’insù.Così Milano ha chiuso a – 0,62% in linea con Londra (-0,56%) e Francoforte (-0,44%) mentre Parigi ha segnato -0,27%. Degno di nota che l’unica borsa in progresso è stata Madrid (+0,4%). Contrastati sono apparsi a Piazza Affari i bancari, deboli energetici e industriali, in ripresa Telecom e Leonardo.Sul mercato dei cambi l’euro viaggia ora intorno a quota 1 e 18 contro dollaro.