Sudafrica Giornata mondiale senza tabacco, fumatore 114enne decide di smettere

Il fumatore più anziano del mondo, il 114enne di Città del Capo (Sudafrica) Fredie Blom, ha raccontato di voler smettere di fumare. L’uomo tempo fa ha smesso di bere alcolici, ma la sua dipendenza dal fumo è sempre stata più forte.Il signor Blom non ha mai comprato sigarette confezionate, ma le preparava da solo con il tabacco da lui stesso coltivato. L’anziano è completamente autonomo e si muove da solo. Non ha alcuna ricetta particolare della sua longevità, ma ritiene che siano state "forze supreme" a mantenerlo in vita.