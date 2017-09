Autostrada maledetta Giornata nera sulla A4: incidenti fra tir, un morto e code fino a 12 chilometri Un autotrasportatore morto, un suo collega e un minorenne feriti è il bilancio dell'incidente fra tre mezzi pesanti all'altezza del casello di Cessalto (Treviso). Sulla Torino-Milano, due camion si sono scontrati in galleria, uno si è ribaltato

Condividi

Un autotrasportatore morto, un suo collega e un minorenne feriti: è il bilancio di un incidente stradale che nel pomeriggio ha coinvolto tre mezzi pesanti sulla A4 all'altezza del casello di Cessalto (Treviso), creando lunghe code fino a sera. La vittima era un 60enne camionista udinese alla guida del tir della ditta Chiurlo di Udine, i feriti due croati.Sulle cause dell'incidente stanno indagando gli agenti della Polstrada: da quanto si è appreso, all'origine dell'impatto ci sarebbe la brusca manovra di uno dei mezzi pesanti. I feriti, non gravi, sono stati ricoverati in ospedale. Sull'autostrada, si sono formate lunghe code che, sul lato interessato dallo scontro, verso Trieste, hanno superato gli 11 chilometri. Code e rallentamenti anche nella direzione opposta a causa di curiosi.Ma anche altri incidenti hanno interessato oggi mezzi pesanti in autostrada, fortunatamente senza vittime: uno lungo l'autostrada Torino-Milano, con due camion che si sono scontrati in galleria e uno si è ribaltato, rovesciando sull’asfalto parte del carico di rottami di acciaio.L'altro sulla E45, a Pieve santo Stefano (Arezzo), dove un tir è caduto per circa dieci metri da un viadotto finendo nel fiume Tevere, il camionista era cosciente ed è stato trasportato all'ospedale aretino in 'codice giallo'. La giornata è stata segnata anche da un incidente che ha coinvolto un mezzo dell'Esercito che si ribaltato sull'A1 vicino a Pontecorvo (Frosinone), causando la morte di un militare di 35 anni e altri tre colleghi sono rimasti feriti. La vittima era pugliese.