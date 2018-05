Mercati Giornata pesante per borsa e spread

di Paolo Gila Ancora una seduta fortemente negativa per Piazza Affari, che ha scontato le incertezze politiche e il clima di tensione parlamentare. L’incarico di formare il governo assegnato dal presidente Mattarella a Carlo Cottarelli ha rasserenato il clima solo a metà seduta.Così, al termine delle contrattazioni, l’indice di Milano ha ceduto il 2 e 08 %, con pesanti vendite sui titoli del comparto bancario.Nervosismo anche sul mercato secondario dei titoli di stato, con lo spread in altalena e che nella fase finale è stato fotografato a 231 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 65%.Chiuse per festività Londra e New York, Parigi e Francoforte hanno chiuso in leggera flessione. L’euro si è indebolito sul dollaro, con il rapporto a 1,16 e 20.