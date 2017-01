Potenza Grida: "Il Pd vende armi all'Isis" e lancia un iPad contro Roberto Speranza, che resta illeso L'aggressore è riuscito a dileguarsi prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. Solidarietà a Speranza dal mondo politico e istituzionale

"Il Pd vende armi all'Isis": è la prima frase che un giovane - che Polizia e Carabinieri stanno ora cercando di identificare e rintracciare - ha detto in serata, a Potenza, prima di scagliare contro Roberto Speranza, ex capogruppo alla Camera del Pd, l'iPad dello stesso parlamentare che partecipava alla presentazione di un libro.Il giovane ha accusato Speranza anche per una foto che ritrae l'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi insieme al presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan, e ha aggiunto rivolgendosi al deputato: "Ti dobbiamo ammazzare in quanto deputato del Pd!". Tutto si è svolto nel giro di pochi secondi: il giovane è stato bloccato e fatto arretrare da alcuni presenti. Portato fuori dall'aula magna dell'Università della Basilicata - dove Speranza partecipava alla presentazione del libro "Kabane calling", di Zeocalcare - forse proprio da suoi conoscenti, il giovane è riuscito ad allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.Finito il convegno, Digos e Carabinieri hanno parlato con Speranza, mentre alcuni investigatori hanno raccolto testimonianze e visionato immagini televisive per identificare l'aggressore, che potrebbe essere uno studente universitario residente in un comune del Potentino. Speranza, rimasto illeso, ha continuato il suo intervento fino alla fine. Il parlamentare lucano ha parlato di "episodio gravissimo" ma, su Facebook, ha sottolineato che "la violenza non può fermare la discussione democratica, la democrazia non può essere fermata"."Solidarietà e vicinanza" al deputato è stata espressa da tutto il Pd a partire dal segretario Matteo Renzi. Mentre il vice segretario Lorenzo Guerini ha parlato di "gesto sconsiderato e inaccettabile". "Vicina a Speranza, preoccupa clima crescente odio verso parlamentari ed esponenti politici", è stato invece il tweet di solidarietà della presidente della Camera Laura Boldrini. E messaggi di vicinanza sono arrivati anche da Sinistra Italiana, con Nicola Fratoianni, e dai Conservatori e Riformisti, con Cosimo Latronico. Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, ha telefonato a Speranza e gli ha manifestato solidarietà a nome di tutti i lucani: "Qualsiasi tentativo di minare la libertà altrui - ha sottolineato - va condannato senza alcuna esitazione".