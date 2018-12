Linea bloccata per oltre due ore Giovane muore travolto da un treno sulla Bergamo-Lecco: sarebbe suicidio

Binari (foto d'archicio)

Un giovane di 22 anni è stato travolto e ucciso questa mattina, poco prima delle 10, da un treno all'altezza della fermata di Bergamo Ospedale, sulla linea Bergamo-Lecco via Carnate. Secondo gli accertamenti della polizia, si è trattato di un suicidio.L'incidente ha avuto come ripercussione la cancellazione di 10 treni regionali, interrotti totalmente o in parte, come reso noto da Trenord. La circolazione ferroviaria è tornata alla normalità alle 12,15.