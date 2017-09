Appello della famiglia Giovane turista italiano aggredito in Laos, ricoverato in coma in Thailandia

L'Ambasciata d'Italia a Bangkok, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo sin dall'inizio il caso di Gianluca Di Gioia. Lo fa sapere il ministero degli Esteri in una nota. La nostra rappresentanza, prosegue la Farnesina, si mantiene in contatto con la famiglia del connazionale e si adopera per prestare ai congiunti tutta la necessaria assistenza.Gianluca Di Gioia, un 36enne residente a Venegono Inferiore (Varese), originario di Caltavuturo (Palermo), è stato vittima di un`aggressione a scopo di rapina nei giorni scorsi nel Laos: sarebbe stato anche avvelenato e le sue condizioni sarebbero gravi, sarebbe ricoverato in coma al Bangkok Hospital di Udon Thani, in Thailandia, e parenti e amici hanno aperto una pagina su Facebook ("Aiutiamo Gianluca (il Digio)") per raccogliere il denaro necessario a curarlo in loco prima che possa tornare in Italia."Non è possibile trasportarlo in Italia, servono aiuti urgenti per poterlo curaro in loco", scrive un amico di Gianluca sul social network spiegando che "la famiglia di Gianluca ha già raggiunto la somma di 100.000 euro per il trasporto aereo, ma per ora deve restare la in cura e quindi servono altri soldi perchè ho visto personalmente per ogni cosa ogni flebo, pastiglia qualunque cosa viene messa in conto, servono dai 2000 ai 2500 euro al giorno quindi continuiamo ad aiutare con le donazioni. Gianluca (il Digio) migliora ma molto lentamente quindi ad oggi non sappiamo ancora per quanti giorni debba restare la. Io e la famiglia ringraziamo. Lo porteremo a casa presto, promesso". Sulla sua pagina Facebook il Comune di Caltavuturo "nel fare proprie le ansie e la speranza dei genitori di Gianluca Di Gioia giovane trentenne originario di Caltavruturo e residente a Venegono Inferiore provincia di Varese, rapinato e a quanto pare avvelenato in una località del Laos e attualmente ricoverato in un ospedale di Bangkock per essere sottoposto a cure costosissime ma in condizioni precarie" fa appello "a tutti i cittadini affinchè aiutino la famiglia a sostenere i costi elevati della degenza di Gianluca nella prospettiva di poterlo trasferire in Italia superata la fase critica che vede attualmente il giovane in condizioni di coma farmacologico. Il Comune nel riferire che farà la sua parte partecipando alla sottoscrizione.