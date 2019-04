Giovane ucciso ad Alghero, individuato il presunto responsabile

I carabinieri del comando provinciale di Sassari hanno arrestato durante la notte il giovane sospettato di aver ucciso ieri sera ad Alghero Alberto Melone, 19 anni, barista, freddandolo con un colpo di pistola tra il petto e il collo all'interno di un appartamento in piazza del Teatro. Il nome dell'arrestato e i dettagli della vicenda,su cui la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, saranno forniti nel corso di una conferenza stampa prevista per stamattina.La svolta è avvenuta nella notte. Ascoltato a lungo dagli investigatori e dal sostituto procuratore Mario Leo come persona informata dei fatti, Saba sarebbe crollato e avrebbe ammesso l'omicidio avvenuto all'interno dell'appartamento in cui vive, al primo piano di piazza del Teatro.Non è chiaro il movente dell'assassinio, ma sarebbe già stato accertato che Saba avrebbe tentato di depistare i Carabinieri sostenendo che un individuo avrebbe suonato alla porta di casa e avrebbe quindi fatto fuoco contro Melone, uccidendolo, per poi scappare tra i vicoli della città vecchia.