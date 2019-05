Giro d'Italia, 19ma tappa Chaves trionfa a San Martino di Castrozza, Carapaz sempre in maglia rosa Il colombiano stacca in salita gli altri compagni di fuga e vince per la seconda volta nella corsa rosa, dopo il successo sull'Etna l'anno scorso. I migliori al traguardo con oltre 6' di ritardo, solo l'altro colombiano Lopez prova a dar battaglia, ma senza guadagnare posizioni in classifica

Il “colibrì” spicca il volo a San Martino di Castrozza. Il colombiano Esteban Chaves stacca i compagni di fuga e arriva da solo sul traguardo a quota 1.478 metri della diciannovesima tappa del Giro d’Italia, partita da Treviso per 151 km. Per lui è il bis dell’Etna 2018. Secondo a 10” uno sfortunato Andrea Vendrame, penalizzato da un salto di catena nel momento decisivo; terzo il portoghese Amaro Antunes, a 12”. Chaves ha sferrato l’attacco decisivo quando mancavano 2,7 km all’arrivo. Ai piedi dell’ultima salita erano arrivati i dodici protagonisti della fuga a lunga gittata partita dai primi metri della frazione, poi la serie di attacchi che ha spezzettato il gruppetto, in cui il colombiano era nettamente il più fresco. Dopo i tre del podio, alla spicciolata sono arrivati gli altri fuggitivi: 4° Giovanni Carboni a 24”, 5° il belga Pieter Serry a 32”, 6° il francese François Bidard a 35”, 7° Marco Canola a 1’02”, 8° Manuele Boaro a 1’37”, 9° Manuel Senni a 1’53”, 10° il francese Olivier Le Gac a 2’33”, 11° Ivan Santaromita a 4’47”.Non cambia nulla in vetta alla classifica. In una tappa in cui in fuga non c’erano uomini di punta, il gruppo ha proceduto con un’andatura tranquilla, risparmiando le forze per il tappone dolomitico del sabato. I dodici in fuga hanno raggiunto un vantaggio massimo di 9’ lungo un percorso che prevedeva anche i Gran premi della montagna di Passo di San Boldo (terza categoria) e Lamon (quarta). Anche la salita finale verso san Martino di Castrozza non presentava pendenza particolari, classificato di terza categoria.Solo negli ultimi chilometri, il colombiano Miguel Angel Lopez, 4° in generale, ha provato a rosicchiare secondi per guadagnare almeno un posto in graduatoria, ma senza successo: giunto al traguardo con 5’45” dal vincitore, ha preceduto il gruppo degli uomini di classifica di 44”. Lo sloveno Primož Roglič ha regolato la maglia rosa Richard Carapaz, Vincenzo Nibali e lo spagnolo Mikel Landa Meana. L’ecuadoriano resta leader con 1’54” sullo Squalo dello stretto, 2’16” sullo sloveno, 3’03” sull’iberico, 5’07” sull’olandese Bauke Mollema e 5’33” su Lopez (che aveva 6’17” di ritardo).Tra i fuggitivi, è Canola a dar fuoco alle polveri quando mancano 13 km all’arrivo, poi ci prova Le Gac, tutti per anticipare Chaves. Quando si muove il colombiano, resistono solo Serry, Vendrame e Bidard, poi torna Antunes. A Vendrame salta la catena e perde il treno. A -2,7 riparte Chaves e nessuno ha la forza di riprenderloOra il tappone dolomitico con la Cima Coppi su Passo Manghen (2.047), e altre quattro salite: Cima Campo, Passo Rolle, Croce d’Aune e Monte Aveno. Partenza da Feltre, 194 km da percorrere.