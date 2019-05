Giro d'Italia, 16ma tappa Lovere-Ponte di Legno, 194km Giro d'Italia. Ciccone doma il Mortirolo, Nibali non riesce a staccare Carapaz A Ponte di Legno trionfa il corridore abruzzese in uno sprint a due con un compagno di fuga. Lo Squalo prova ad attaccare quando la strada si impenna, ma non riesce a staccare la maglia rosa. Ora però il siciliano è secondo in classifica per la crisi di Roglič

Condividi

Si batte il petto come Tarzan e lancia gli occhiali in un gesto di rabbioso trionfo. Giulio Ciccone esulta sul traguardo di Ponte di Legno, coronando un’iniziativa nata poco dopo la partenza. Il 24enne ciclista chietino batte allo sprint il ceco Jan Hirt, l’altro sopravvissuto della fuga a lunghissima gittata che ha animato la sedicesima tappa del Giro d’Italia, da Lovere per 194 km. Sul podio anche un altro superstite, Fausto Masnada, a 1’20”. Il gruppetto della maglia rosa viene regolato da Vincenzo Nibali a 1’41”, assieme al britannico Hugh Carthy, al leader della classifica Richard Carapaz, allo spagnolo Mikel Landa Meana e all’americano Joseph Dombrowski. Damiano Caruso arriva a 1’48”, Mattia Cattaneo a 2’03”.Cambia la classifica, per il cedimento di Primož Roglič, giunto al traguardo con 3’03” di ritardo, assieme all’olandese Bauke Mollema, al polacco Rafał Majka e al britannico Simon Yates. Carapaz resta in rosa con 1’47” su Nibali, che scavalca lo sloveno, terzo a 2’09”. Quarto Landa a 3’15”, quinto Mollema a 5’, sesto Majka a 5’40”, settimo il colombiano Miguel Angel Lopez a 6’17” (in difficoltà nel finale, ha perso 22” da Carapaz), ottavo Yates a 6’46”, nono il russo Pavel Sivakov a 7’51”, decimo lo sloveno Jan Polanc a 8’06”.Orfana dal Gavia, chiuso per neve, la frazione presenta cinque Gran premi della montagna: Passo della Presolana, Croce di Salven, Cevo, Aprica e Mortirolo. Ventuno fuggitivi evasi subito dopo il via, tra cui Ciccone, Hirt, Masnada, Antonio Nibali, Caruso, Dombrowski, Nieve. Per loro un vantaggio massimo intorno ai 6’. Sfidando anche la pioggia e il freddo, sul Mortirolo davanti resistono Ciccone e Hirt, che in vetta, ai 1.854 metri, scollinano per primi con 3’50” su Pello Bilbao e Lopez. Il gruppo degli uomini di classifica passa a una ventina di secondi. In difficoltà Roglič, che non resiste allo scatto di Vincenzo Nibali sulle rampe strette del Mortirolo. Sfruttando il lavoro di Domenico Pozzovivo, lo Squalo prova a fare il vuoto ma viene ripreso da Carapaz, Caruso, Cattaneo, Landa Meana, Lopez, Carthy e Dombrovski, mentre Roglič, Mollema, Majka e Yates non riescono a rientrare.Nel finale in falsopiano, Ciccone si accolla tutto il lavoro della coppia di testa, ma allo sprint non si fa sorprendere e va a cogliere una meritatissima vittoria. Nibali arriva con la maglia rosa, ma ora è secondo vista la crisi di Roglič, da molti accreditati come vincitore annunciato alla vigilia. Quando mancano cinque tappe all’epilogo, il Giro è più aperto che mai.