Giro 2018, Froome resta in rosa e ipoteca la vittoria finale

La penultima tappa del Giro Susa-Cervinia, 214 km, va allo spagnolo Mikel Nieve Iturralde. Nel giorno del suo 34° compleanno, ha vinto la 20a tappa in solitaria davanti a Gesink a 2’17” e Grossscharner a 2’42”. Il britannico Chris Froome fa proprio il Giro resistendo agli attacchi neanche troppo convinti di Tom Dumoulin. Nel palmarès di Froome anche quattro Tour e una Vuelta di Spagna.Frazione alpina con quasi 4000 m di dislivello interamente concentrati negli ultimi 90 km con tre salite di quasi 20 km ciascuna. Lungo avvicinamento quasi in costante ascesa da Susa verso Torino e poi attraverso il Canavese per arrivare alla valle della Dora Riparia. Dalla zona di Ivrea risalita verso la Valle d’Aosta con gli ultimi 90 km della tappa. Si scalano il Col Tsecore (16 km con lunghi tratti oltre il 12% negli ultimi 4 km), il Col de St.Pantaléon (16.5 km al 7.2%) e infine la salita di Cervinia di 19 km al 5%. Il tratto più ripido prima e durante l’attraversamento del capoluogo comunale di Valtournanche. Rettilineo di arrivo di 450 m. Al primo traguardo volante di Samone transita un gruppetto composto da Ballerini, Frapporti, Ladagnous e Bouwman.All’altro volante di Verres passa Elia Viviani, poi si compatta un gruppetto che porta Ciccone a transitare sul primo Gpm di Tsecore. Al Gpm di Col Saint Pantaleon transitano Nieve Iturralde, Grossschartner, Ciccone, Brambilla e Gesink. Dopo Yates un altro protagonista, Tibaud Pinot, cede e perde posizioni. Negli ultimi km generoso tentativo di Iturralde che affronta da battistrada la salita verso Cervinia, mentre il gruppo si ricompatta. Prima della salita finale Froome si trova con un solo gregario, ma la gamba sembra quella del giorno precedente. Dumoulin, comunque, tenta lo scatto in un paio di occasioni, Froome controlla. L’olandese non si arrende e a 4 km dal traguardo sferra il quarto tentativo di attacco e rosicchia secondi, ma le energie sono al lumicino e Froome ha la meglio e ipoteca così il primo Giro della sua carriera.