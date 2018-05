Terzo successo in questa edizione, vince in solitaria la Sappada Giro d'Italia, Yates domina la 15ma tappa e allunga in classifica Simon Yates ha preceduto sul traguardo il colombiano Miguel Angel Lopez, secondo l'olandese Tom Dumoulin, terzo Domenico Pozzovivo. Froome perde 1'32". Grave crisi per Fabio Aru quasi vicino al ritiro. Le speranze di Dumoulin restano legate alla crono di martedì anche se il britannico sembra in una forma smagliante

Condividi

La 15ma tappa, Tolmezzo-Sappada di 176 km, vede un capolavoro della maglia rosa Simon Yates che conquista la terza vittoria in questa edizione precedendo per distacco Lopez Moreno, Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo e Richard Carapaz a 41”. Crolla Aru che arriva a 19'31".Tappa dolomitica in continuo scaliscendi con un solo lieve tratto nel lungo falsopiano verso Cortina d’Ampezzo. Si scalano in sequenza i Passi della Mauria, di Tre Croci, di Sant’Antonio (con pendenze per lunghi tratti superiori al 10%) e Costalissoio altra salita inedita breve, ma molto ripida.Dopo la discesa su San Pietro di Cadore lunga risalita del Piave fino al traguardo di Sappada. Ultimi 10 km tutti in salita. Si supera una galleria in parte aperta lateralmente per poi affrontare alcuni chilometri attorno al 9% e poi entrare nell’abitato di Sappada dove la strada spiana nell’ultimo chilometro. Rettilineo di arrivo in asfalto 450m largo 6.5 m.Al primo Gpm (cat 3) di passo della Mauria. transitano Jauregui, Neilands, Denz e Quintana. Al successivo Gpm (cat 2) di Passo Tre Croci transitano Ciccone , Herel, Quintana, Denz e Neilands. Si formano tre gruppetti di inseguitori. Il primo con Visconti e Ciccone, il secondo con Masnada, Ulissi, Neilands e De Marchi, infine il gruppo maglia rosa. Masnada, De Marchik, Neilands, Ulissi sono ripresi dal gruppo, mentre i battistrada iniziano il tratto di salita verso il GPM di passo S. Antonio: sono Cherel, Denz e Ciccone. In grave difficoltà Fabio Aru in crisi nera, Ulissi va ad abbracciarlo per dare coraggio, ma Il sardo sta male. Davanti rimangono in due, Ciccone e Denz, si stacca Cherel.I due passano al GPM (cat 2) di Passo Sant'Antonio ma il distacco del gruppo si va assottigliando. Vanno via Yates e Miguel Angel Lopez. Qualche metro indietro Dumoulin, Pinot, Pozzovivo, Bennett e Betancour. Froome a 28 secondi da Yates che parte sulla salita del Bosco dei Giavi. La maglia rosa va su di potenza e transita al Gpm seguito da Pozzovivo, Pinot , Carapaz e Dumoulin. Yates non si ferma e affronta anche la discesa con determinazione costringendo Dumoulin a impegnarsi nell’inseguimento. Nel gruppetto tarda ad arrivare l’accordo. Pozzovivo va a riprendere Pinot. Froome a 1’28” dalla maglia rosa. Yates sembra deciso a fare l’impresa, alla fine Dumoulin, Lopez, Pozzovivo, Pinot e Carapaz si accordano, ma Yates completa l’impresa chiudendo in 4h37’56”. In classifica generale Yates ha 2’11" su Dumoulin e 2’28” su Pozzovivo.