Roglic perde una posizione, terzo ora è Landa Meana dietro a Nibali Giro: Pello Bilbao vince la 20a tappa, Carapaz resta in rosa L'iberico brucia sul traguardo Mikel Landa, team Movistar. L'ecuadoregno Carapaz mantiene la vetta della classifica generale, alle sue spalle Nibali, +1'54, e Landa, +2'53



Condividi

La ventesima tappa del Giro, Feltre-Croce d'Aune di 194 km, va allo spagnolo Pello Bilbao che sprinta su Landa Meana e Giulio Ciccone. In classifica resta leader l’ecuadoriano Richard Carapaz seguito da Vincenzo Nibali a 1’54”. Landa prende il terzo posto a Roglic.Tappone dolomitico con 5 salite lunghe e brevi tratti pianeggianti con la Cima Coppi al Passo Manghen che tra falsopiano iniziale e salita vera e propria conta 24 km e quasi 2000 m di dislivello. Dopo la discesa Cavalese, Tesero e Predazzo al Passo Rolle. Si tratta della salita meno dura, lunga comunque oltre 20 km che precede l’ascesa finale di Croce d’Aune-Monte Avena. Ultimi 7 km tutti in ascesa con pendenza media del 7.4% e massime attorno al 10%. La strada sale per lunghi tornanti fino ai 150m dall'arrivo dove si entra nel rettilineo. Cinque in totale i Gpm. In attesa della crono finale, è il giorno della verità per un Giro che ancora non ha un padrone. Prima fuga dopo 10 km, nel gruppetto anche Masnada. Al primo Gpm di Cima Campo passa Hindley.Subito dopo il traguardo volante di Telve, Fausto Masnada allunga sui compagni di fuga. Il gruppo Maglia Rosa insegue a 3'20''. Giulio Ciccone attacca dal gruppo Maglia Rosa e raggiunge Conci. Masnada in testa con 1'12'' sui diretti inseguitori è primo sul Gpm e Cima Coppi di Passo Manghen. Il gruppo Maglia Rosa accelera e si riporta sui fuggitivi. Nel tratto che porta verso Passo Rolle cinque corridori in testa: Bilbao, Nieve, Kangert, Dunbar, Ghebreigzabhier. Ad 1'20'' inseguono Capecchi, Madouas, Ciccone. Nel gruppo Maglia Rosa: Landa, Amador, Carapaz, Masnada, Lopez, Cataldo, Hirt, Nibali, Caruso, Majka, Capecchi, Carthy, Kangert, Ghebreigzabhier, Sivakov, Dunbar, Roglic, Zakarin, Hindley, Mollema, Yates. A 127 km dal traguardo si forma un gruppo di 7 corridori.Ciccone, già vincitore matematicamente della classifica dei gran premi della montagna, transita per primo al GPM del Passo Rolle. Una meritatissima maglia azzurra. 2’39” il vantaggio per Capecchi, Ciccone, Madouas, Bilbao, Dunbar, Nieve, Kangert e Ghebreigzabier. A 40 km all’arrivo in 8 al comando: Capecchi, Ciccone, Madouas, Bilbao, Dunbar, Nieve, Kangert e Ghebreigzabier. Per loro 3’06” sul gruppo maglia rosa nel quale è molto attiva la Movistar di Carapaz e Landa. Sull’inizio della salita Carapaz e Landa sembrano freschi. Nibali a ruota di Lopez che poi salta per prendere quella di Carapaz. Roglic nelle ultime posizioni del gruppetto Maglia Rosa, è Amador a dare il ritmo. Landa guadagna 10 secondi sul gruppetto Nibali. Roglic non ce la fa più e si mette a tirare Pozzovivo. Il francese Madouas si porta in testa e transita al Gpm di Croce D’Aune, grande discesa dello Squalo, ma Carapaz non si schioda dalla sua ruota. Sul Monte Avena scatta Nibali ma Carapaz risponde con facilità, fa più fatica Landa. Fatica Roglic poi penalizzato di 10" per la spinta ricevuta da un tifoso.Fa scalpore un episodio increscioso con uno spettatore che fa cadere Lopez. Il colombiano lo schiaffeggia. Con l’approssimarsi dell’ultimo km è addirittura Carapaz a mettersi in testa a tirare, condizione di forma impressionante. Non ha mai ceduto per tutto il Giro. Attacca Nibali, ma Landa risponde subito. Negli ultimi 500 metri, Carapaz tira la volata a Landa, Nibali non ne ha più e non sprinta. Vince Pello Bilbao davanti a Landa e Ciccone. A 3 secondi Carapaz e Nibali. L’ecuadoriano ha le mani sul Giro, deciderà l’ultima crono.