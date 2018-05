Ottimo terzo Pozzovivo. Fabio Aru si arrende. Dumoulin cerca di resistere Froome vince sullo Zoncolan, Yates sempre in rosa Il britannico Christopher Froome (Sky) ha vinto per distacco la 14esima tappa del Giro d'Italia, la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan di 186 chilometri. Alle sue spalle, il connazionale Simon Yates (Mitchelton-Scott), che mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Sul podio anche Domenico Pozzovivo

Condividi

Sullo Zoncolan, traguardo della 14ma tappa, colpaccio di Chris Froome che batte il connazionale e leader di classifica Simon Yates. Ottimo terzo Domenico Pozzovivo.Tappa di montagna con finale durissimo. Fino a San Daniele si percorrono strade larghe e diritte. Prima di raggiungere la Carnia si scalano il Monte di Ragogna (primi 2.5 km sempre oltre il 10% fino al 16%) e la più dolce salita di Avaglio. In seguito si percorre la strada per Paularo dove inizia il Passo Duron salita molto breve e dura con tratti attorno al 18%. Dopo la discesa su Sutrio si scala la Sella Valcalda prima di arrivare a Ovaro dove inizia la salita finale.Il Monte Zoncolan è considerato la salita più dura d’Europa: 10 km al 12% di media con punte del 22%. Ultimi km tutti in ripida ascesa. Ai 3 km sequenza di due tornanti (sinistra-destra) intervallati da un tratto (l’unico) quasi piatto. A seguire pendenze dal 12 al 18% fino alle tre gallerie che immettono negli ultimi 500 metri all’11% di media con pendenze fino al 16% in corrispondenza al tornante ai 250 m dall’arrivo.Sono sette gli uomini che iniziano a fare da battistrada: Francesco Gavazzi, Enrico Barbin, Mads Pedersen, Valerio Conti, Laurent Didier, Matteo Montaguti e Jacopo Mosca. Sul Gpm di Monte Ragogna transita Conti, su quello di Aveglio Montaguti. In testa in difficoltà Pedersen e Mosca che si staccano sulla salita verso passo Duron. Al Gpm transita ancora Conti. Quando inizia la salita di Sella Valcalda a 26 km dal traguardo, per i fuggitivi, destino ormai segnato. Impressionante il ritmo della Mitchelton Scott nel tirare il gruppo maglia rosa. Yates pedala con fluidità. I battistrada Conti e Barbin iniziano il tratto di discesa verso Ovaro fino ad arrivare al cospetto del ‘Mostro’ (lo Zoncolan). Aru cerca di resistere,Yates vuole controllare poi Froome mette il turbo e fa la differenza: con lui restano solo Pozzovivo, Yates e Lopez, in difficoltà Pinot e Dumoulin. Yates parte al contrattacco, stacca Pozzovivo e Lopez e prova a riportarsi su Froome. Aru in crisi.All’ultimo km Yates guadagna, ma diventa una specie di volata in altura tra i due britannici. A 200 metri all’arrivo, ultimo tentativo per Yates che si alza sui pedali ma il connazionale resiste e fa sua la tappa. Yates giunge a 6” ed è saldo in maglia rosa. Ottimo Pozzovivo che chiude a 23”. Dumoulin è quinto a 37” e resta secondo nella generale. Aru arriva staccato di 2’22” e dice addio a qualunque velleità.