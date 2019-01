Mercati Giù Wall Street e male anche l’Europa: spread in rialzo

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta negativa per le borse, trascinate al ribasso da Wall Street. Ancora un crollo per Apple che cede oltre l'8% e condiziona i mercati.Nel finale Milano e Londra cedono lo 0,6%, Parigi -1,66%, Francoforte -1,55%. Lo spread coi bund tedeschi torna ad allargarsi, 273 punti base, 20 più della vigilia. Il rendimento decennale sale al 2,87%.A Piazza Affari sprofonda Stm che chiude lasciando sul terreno l'11,6% sulla scia di Apple. Perdono più del 4,5% anche Prysmian e Moncler. In rialzo del 4% Amplifon e Unipol. In questo contesto di incertezza guadagna posizioni l'oro, a 1290 dollari l'oncia.Anche l'euro si rafforza sul dollaro e torna a quota 1,14.