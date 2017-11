Mercati ​Giù anche Wall Street, borse in calo. Commento del primo pomeriggio

Condividi

di Paolo Gila Le richieste di disoccupazione sono tornate a salire negli Stati Uniti e i listini di New York hanno aperto in flessione, con il Dow Jones a -0,40% e il Nasdaq a -0,75%.Di fronte a questa tendenza i mercati europei hanno accentuato le perdite. Ora Francoforte segna -1,30%, Londra è in calo dello 0,65% e Parigi dell’1 e 04%.Milano segna -0,80% con vendite su Yoox (-9%), Azimut (-5%) e Saipem (-3%). Avanzano invece BPER (+9%) e Ubi Banca (+3,5%).Sul mercato dei cambi l’euro resiste contro dollaro poco sopra quota 1 e 16.