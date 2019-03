Modena Giù dal 10mo piano con il nipotino di 5 anni. "Fondata ipotesi omicidio-suicidio" Sarà disposta l'autopsia. La Procura: non risultano patologie psichiatriche

Dagli accertamenti svolti dagli inquirenti è "fondata" l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia di ieri sera a Modena, dove una donna di 47 anni, Silvia Pellacani, è stata trovata morta insieme al nipotino di cinque, Giacomo, dopo una caduta dal decimo piano di un palazzo in largo Montecassino. "Non è stato un incidente", spiega il procuratore Lucia Musti, aggiungendo che sarà "comunque disposta l'autopsia" sui due corpi."Si tratta di una tragedia maturata in un ambiente sociale e culturale medio-alto, non degradato", prosegue il procuratore. Dalle indagini fatte, inoltre, non emergono patologie nella donna: "Nulla ci induce a pensare a condizioni precarie di salute", né risultano problemi psichici o che fosse in cura. Né ci sono ipotesi su istigazione o responsabilità da parte di altri. "Cercheremo comunque di capire - prosegue Musti - per chiudere in maniera completa la vicenda".