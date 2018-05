Mercati Giù la borsa, su lo spread

Condividi

di Sabrina Manfroi Nuovi ribassi e nuovo balzo dello spread per Piazza Affari. Dopo una mattinata positiva Milano, inverte rotta e cede lo 0,71%, al pari di Francoforte in calo già dalla mattina. Parigi cede lo 0,25%, Londra lo 0,50%.Lo spread coi bund tedeschi torna ad allargarsi a 193 punti base, il rendimento decennale sale al 2,40% . Ribassi oltre il 2% per Pirelli Fca Mediobanca e Saipem, bene Brembo e Moncler. Apre debole Wall Street per poi perdere oltre mezzo punto con la notizia della cancellazione del summit Usa Corea del Nord.L'euro sul dollaro e' a 1,1730.