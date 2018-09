Giù le borse, scattano i dazi

Condividi

di Paolo Gila Chiuse Shanghai e Tokio per festività, le indicazioni giunte dall’Asiariguardano Hong Kong che ha ceduto oltre un punto per i timori legati aidazi americani scattati oggi contro 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi.Le borse europee hanno aperto in calo, con Milano a – 0,34% in avvio, in linea con le altre piazze.Deboli i bancari e gli energetici, mentre il rendimento dei nostri titoli distato decennali segna 2 e 85%. Sul versante dei cambi l’euro incrocia ildollaro a 1,17 e 40.