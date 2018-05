La crisi istituzionale Giudice Roia: ipotesi reato su attacchi a Mattarella

Il giudice Roia

Secondo il giudice Fabio Roia, presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, "gli attacchi violenti e irresponsabili ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbero integrare anche ipotesi di reato".L'opinione è stata espressa da Roia nella mailing list dell'Associazione Nazionale Magistrati. In queste ore, decine di 'toghe' stanno esprimendo spontanea solidarietà al Capo dello Stato per gli attacchi ricevuti dalle forze politiche che sostenevano la formazione di un governo guidato dal professor Giuseppe Conte."Condivido pienamente l'interpretazione del ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica svolto da Sergio Mattarella - sono le parole di Roia, già componente del Csm - al quale esprimo piena e convinta solidarietà per gli attacchi violenti e irresponsabili ricevuti che potrebbero integrare anche ipotesi di reato".Intanto, la Polizia postale ha avviato un monitoraggio su siti web e social con l'obiettivo di segnalare all'autorità giudiziaria tutti quei comportamenti e dichiarazioni contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui si configurino reati perseguibili d'ufficio.