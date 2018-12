Razzismo Giudice sportivo: per Inter due gare a porte chiuse e una senza curva. Due giornate per Koulibaly

"Obbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore secondo anello verde privo di spettatori". Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A dopo quanto accaduto ieri nel corso di Inter-Napoli "per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche in tutto l'impianto; nonchè per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly".Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare della 18esima giornata, ha inflitto due turni di stop ai giocatori del Napoli Kaulidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, entrambi espulsi nel match di ieri in casa dell'Inter. Per l'attaccante anche un'ammenda di 10 mila euro. Due turni di squalifica anche per il centrocampista dell'Empoli, Rade Krunic.