Rigettata richiesta difesa Giudici di Milano confermano l'ergastolo per Battisti. "Ma potrà godere di benefici penitenziari" Nell'ordinanza di rigetto, i giudici milanesi precisano che spetta alla magistratura di sorveglianza "valutare se e quando Battisti potrà godere dei benefici penitenziari" così come previsto dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario che non prevede il carcere in regime ostativo per i reati di terrorismo"

Cesare Battisti, i legali: "Preso da aereo brasiliano e consegnato alla polizia italiana" Dopo Battisti: la lista dei latitanti quasi pronta, si lavora a 6 casi Condividi Cesare Battisti dovrà scontare la pena dell'ergastolo, ma dopo dieci anni potrà ottenere i benefici penitenziari come la semilibertà. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Milano nell'ambito dell'incidente di esecuzione sollevato dalla Procura generale in seguito alla richiesta dell'avvocato Davide Steccanella, difensore dell'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio scorso in Bolivia dopo 37 anni di latitanza e poi estradato in Italia, di commutare la pena dell'ergastolo con quella di 30 anni di carcere che al netto del 'presofferto' (vale a dire gli anni già scontati in carcere), ammonterebbe a poco più di 20 anni e 7 mesi. Tenuto conto del presofferto Battisti, secondo quanto si è appresto, potrà accedere ai benefici penitenziari tra meno di quattro anni.



Nell'ordinanza di rigetto, i giudici milanesi precisano che spetta alla magistratura di sorveglianza "valutare se e quando Cesare Battisti potrà godere dei benefici penitenziari" così come previsto dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario che non prevede il carcere in regime ostativo per i reati di terrorismo". Tra i benefici previsti, anche "la liberazione anticipata ai fini del calcolo del termine per poter chiedere permessi premio e misure alternative alla detenzione".

